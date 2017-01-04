Jovetic è quasi del Siviglia: 12 milioni all'Inter, viola beffata
Stevan Jovetic si avvicina a grandi passi al Siviglia di Jorge Sampaoli. Secondo i media andalusi (e anche diversi media italiani), infatti, sarebbe già stato trovato l'accordo per il passaggio del Mo...
A cura di Redazione Labaroviola
04 gennaio 2017 17:58
Stevan Jovetic si avvicina a grandi passi al Siviglia di Jorge Sampaoli. Secondo i media andalusi (e anche diversi media italiani), infatti, sarebbe già stato trovato l'accordo per il passaggio del Montenegrino in Spagna, dietro il versamento di 12 milioni di euro all'Inter. I nerazzurri comincerebbero così a rientrare parzialmente della spesa fatta per Gagliardini.