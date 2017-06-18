Ds Siviglia: "Jovetic? Difficile che resti da noi, i costi..."
"Stevan Jovetic? Difficile che resti qua da noi, al Siviglia": parola del ds del club andaluso, che ai microfoni del media ufficiale del club è stato chiaro: "O l'Inter abbassa le sue pretese per il c...
A cura di Redazione Labaroviola
18 giugno 2017 16:34
"Stevan Jovetic? Difficile che resti qua da noi, al Siviglia": parola del ds del club andaluso, che ai microfoni del media ufficiale del club è stato chiaro: "O l'Inter abbassa le sue pretese per il cartellino o il giocatore cala le sue per l'ingaggio: entrambe non possiamo soddisfarle". La Fiorentina, a questo punto, potrebbe lavorare sul clamoroso ritorno del montenegrino.