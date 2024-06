Il futuro di Jovetic potrebbe essere in Italia. Il ritorno a Firenze è per ora solo un sogno, su di lui c’è il Como

Secondo Tuttosport, Stevan Jovetic potrebbe fare ritorno in Italia. Nonostante la vittoria della Conference League con l’Olympiacos contro la Fiorentina, il montenegrino non sarebbe completamente convinto di rimanere in Grecia. Al contrario, desidera tornare in Serie A. Il suo contratto con l’Olympiacos scadrà a breve, permettendogli di trasferirsi a costo zero. L’ex viola ha espresso un forte desiderio di tornare a Firenze, ma la Fiorentina non sembra considerarlo una priorità. Il Como, invece, sta seriamente valutando questa possibilità. Presto potrebbero esserci novità, dato che l’entourage del giocatore, in Italia anche per trattare questioni urgenti riguardanti altri atleti della scuderia, cercherà di capire dove e se il sogno del suo assistito possa realizzarsi.

