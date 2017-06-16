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Corriere dello Sport, l'Inter non offre più di 6 milioni per Borja Valero. La Fiorentina chiede Jovetic in cambio?

Aumenta il pressing dell'Inter per l'idolo di Firenze. Il Corriere lancia la possibilità contro proposta della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 giugno 2017 09:10
Corriere dello Sport, l'Inter non offre più di 6 milioni per Borja Valero. La Fiorentina chiede Jovetic in cambio? - Firenze, stadio Artemio Franchi, 18.09.2016, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 18.09.2016, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riportato dal Corriere dello Sport sarà il procuratore di Borja Valero ad avere il primo contatto con la Fiorentina per capire il prezzo che Corvino fa dello spagnolo. L’Inter al momento non è disposta ad andare oltre 5-6 milioni e pensa che la richiesta dei viola possa essere anche superiore agli 8 milioni. Sul contratto del giocatore, che adesso guadagna 1,7 milioni, non ci sono grossi problemi per la società nerazzurra disposta a dare lo stesso ingaggio al centrocampista. La Fiorentina chiederà Jovetic? L’ingaggio del montenegrino è alto e il Siviglia proverà a riscattarlo ma non sembra intenzionata a spendere i 14 milioni richiesti.

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