Jovetic: “Con la Fiorentina ho raggiunto palcoscenici importanti. Manchester City? È stata la scelta giusta”

Durante l’intervista concessa a gianlucadimarzio.com, Stevan Jovetic, ex attaccante della Fiorentina, è tornato a parlare della sua parentesi a Firenze: “Ho giocato in una grande realtà come Firenze, raggiungendo importanti palcoscenici come la Champions League, agli ottavi. E poi anche la semifinale di Coppa Italia. Manchester City? E’ stata la scelta giusta: si tratta di un grande club”.