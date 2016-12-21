Nazione: Jovetic più vicino, ora vale 13 milioni. Ma il ritmo gara...

Jovetic è sempre più vicino alla Fiorentina: così La Nazione di oggi, che ricorda come il montenegrino abbia ormai definitivamente rotto con l'Inter. Nei 4 anni lontano da Firenze JoJo ha collezionato...

Jovetic è sempre più vicino alla Fiorentina: così La Nazione di oggi, che ricorda come il montenegrino abbia ormai definitivamente rotto con l'Inter. Nei 4 anni lontano da Firenze JoJo ha collezionato difficoltà e panchine e, ora, deve riguadagnarsi tutto con ritmo gara e fiducia. Nel frattempo, sempre secondo il quotidiano, il suo valore di mercato è precipitato dai 30 milioni di 4 anni fa agli attuali 13.