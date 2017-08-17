La Nazione, continuano i contatti tra Fiorentina e Jovetic. Affare possibile l'ultima settimana di mercato

L'inter ha abbassato le pretese sul suo cartellino. Per un ritorno che potrà essere possibile solo negli ultimi giorni di mercato

I contatti fra l'entourage di Jovetic e la Fiorentina continuano anche dopo l’arrivo di Simeone e l’Inter, ovviamente, è prontissima a far partire l’attaccante. Possibili novità nell’ultima settimana di mercato, momento in cui questo affare davvero sarà possibile. Adesso la società neroazzurro ha abbassato le pretese sul suo cartellino (vogliono 6 milioni). Così riporta La Nazione questa mattina.