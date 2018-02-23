Jovetic: "La mia partita più bella? Quella contro il Liverpool con la maglia della Fiorentina"
Stevan Jovetic ha parlato attraverso Instagram sul canale ufficiale della Fiorentina, queste le sue parole riguardo la partita vinta contro il Liverpool con doppietta del montenegrino: "La partita con...
A cura di Redazione Labaroviola
23 febbraio 2018 14:30
Stevan Jovetic ha parlato attraverso Instagram sul canale ufficiale della Fiorentina, queste le sue parole riguardo la partita vinta contro il Liverpool con doppietta del montenegrino: "La partita contro il Liverpool è sicuramente la serata più bella della mia vita. Un grande abbraccio a tutti i tifosi e sempre forza viola!".