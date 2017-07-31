Da Milano, la Fiorentina vuole riportare Jovetic a Firenze, è lotta con la Lazio

Ramadani sta lavorando ad un poker di soluzione per il centravanti montenegrino, sempre molto valida l'ipotesi Fiorentina

È fissato per oggi l’arrivo di Fali Ramadani a Milano. L’agente di Stevan Jovetic e Ivan Perisic ha in agenda svariati incontri per cercare di definire le cessioni del montenegrino e continuare i colloqui riguardanti il futuro dell’ala croata. Il numero otto interista, che molto bene ha fatto in Asia, ha attirato definitivamente su di sè un poker di squadre pronte a discutere per il suo ingaggio. La Fiorentina vorrebbe riabbracciare il figliol prodigo che ha raggiunto importanza internazionale proprio grazie alla casacca viola, mentre la Lazio tenta di inserirsi per regalare a Simone Inzaghi un nuovo terminale offensivo che abbia l’estro dell’attaccante ex City. Alla finestra però restano anche Marsiglia e Siviglia, quest’ultima in forte pressing per concludere l’operazione, ad oggi ferma causa il mancato soddisfacimento delle richieste economiche nerazzurre.

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