La Fiorentina vuole Quintero ma il Porto chiede 10 milioni

Il centrocampista offensivo è attualmente in prestito all'Independiente de Medellin

Secondo quanto riportato da A Bola pare che Juan Fernando Quintero, centrocampista offensivo di proprietà del Porto ma attualmente in prestito all'Independiente de Medellin, sia tornato ad esprimersi su buoni livelli, tanto da attirare le attenzioni di diversi club europei. Le spagnole Siviglia e Villareal sembrano essere state le prime a muoversi, tuttavia anche la Fiorentina ha manifestato il suo interesse per il colombiano classe '93. Stando alle indiscrezioni sembra che, come da volontà della società portoghese, l'affare potrebbe farsi per una cifra che si aggira attorno ai 10 milioni di euro.