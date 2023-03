Braga-Fiorentina non è servita alle autorità portoghesi: 1000 tifosi dell’Inter allo stadio con divieto di maglie e sciarpe

In mattinata la notizia da parte delle autorità portoghesi e del Porto per quanto riguarda i tifosi nerazzuri in trasferta: i circa 1000 tifosi che avevano acquistato il biglietto in altri settori rispetto a quello dedicato ai supporters interisti non potranno accedere allo stadio do Dragao di Porto. A poche ore dal match il dietrofront con un particolare divieto.

Dopo il lavoro delle diplomazie è stata trovata una soluzione per quasi tutti i 1000 tifosi nerazzurri che avevano acquistato il biglietto per Porto-Inter ma non nel settore ospiti. Potranno entrare ma senza sciarpe e maglie nerazzurre. Ingresso vietato invece ai circa 150 che hanno invece comprato il biglietto nel settore della curva portoghese. A riportarlo è SkySport.

