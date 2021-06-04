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TMW, Fiorentina vuole Otavio, il Porto chiede 30 milioni di euro per la clausola di rescissione

Fiorentina interessata a fare la spesa in casa Porto, questa la notizia di TMW che scrive dell'interessamento viola anche per Otavio, fantasista brasiliano classe 95

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 giugno 2021 13:35
TMW, Fiorentina vuole Otavio, il Porto chiede 30 milioni di euro per la clausola di rescissione - AVEIRO, PORTUGAL - DECEMBER 23: Otavio Edmilson da Silva of FC Porto celebrates during the Portuguese Super Cup match between FC Porto and SL Benfica at Estadio Municipal de Aveiro on December 23, 2020 in Aveiro, Portugal. Sporting stadiums around Po
AVEIRO, PORTUGAL - DECEMBER 23: Otavio Edmilson da Silva of FC Porto celebrates during the Portuguese Super Cup match between FC Porto and SL Benfica at Estadio Municipal de Aveiro on December 23, 2020 in Aveiro, Portugal. Sporting stadiums around Po
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TMW, Fiorentina vuole Otavio, il Porto chiede 30 milioni di euro per la clausola di rescissione

La Fiorentina è pronta a far spesa in casa Porto e oltre ad aver cercato Sergio Oliveira e Corona si è interessata anche al fantasista brasiliano Otavio secondo quanto da noi raccolto: un profilo molto interessante per Gattuso, ma anche un affare estremamente complicato per un club italiano. Allo stato attuale infatti il club lusitano vuole che per il suo fantasista venga esercitata la clausola rescissoria, superiore ai 30 milioni di euro. Lo riporta TMW

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