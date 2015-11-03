Notizie Otavio Fiorentina

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TMW, Fiorentina vuole Otavio, il Porto chiede 30 milioni di euro per la clausola di rescissione

04 giugno 2021 13:35

SOS MERCATO. LA FIORENTINA A CACCIA DI ACQUISTI PER MIGLIORARE LA SQUADRA. SU CHI ANDARE?

07 gennaio 2021 15:43

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