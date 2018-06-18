De Paul ha rifiutato il Porto, vuole solo Firenze e la Fiorentina, più attraente l'offerta viola. L'Udinese...
Il Porto resta in pressing. Contatti in corso e offerta piazzata, i lusitani vogliono Rodrigo De Paul dell’Udinese. Il giocatore, però, trequartista argentino reduce dalla stagione con la maglia dei f...
A cura di Redazione Labaroviola
18 giugno 2018 11:59
Il Porto resta in pressing. Contatti in corso e offerta piazzata, i lusitani vogliono Rodrigo De Paul dell’Udinese. Il giocatore, però, trequartista argentino reduce dalla stagione con la maglia dei friulani, sarebbe più allettato dalla proposta della Fiorentina. Il sudamericano, come già filtrato negli ultimi giorni, vorrebbe infatti restare in Italia. Il Porto pressa ma De Paul ha deciso: vuole Firenze, e la Fiorentina.
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