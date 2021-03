Gasperini: “Non sono sorpreso dalla Juventus fuori dalla Champions. Troppa presunzione”

Gian Piero Gasperini ha parlato dell’eliminazione della Juventus per mano del Porto, queste le sue parole alla vigilia della partita di campionato della sua Atalanta sul campo dello Speiza:

“Non mi ha sorpreso, in Europa ci sono compagini forti. In Portogallo i Dragoes sono primi, conoscono il calcio e sanno chi devono acquistare. Ogni tanto c’è tanta presunzione, e così ci si approccia solo al nome dell’avversario”. Ormai l’Atalanta è apprezzata in tutto il continente: “Nel calcio si può giocare in tanti modi, chi vince ha sempre ragione. Io ho sempre cercato di fare il mio tipo di calcio anche per raggiungere la salvezza, altri fanno in un altro modo, ma non è che li disprezzo. L’importante è raggiungere l’efficacia, poter raggiungere l’obiettivo. In Europa bisogna fare un altro discorso, in generale chi vince la Champions è abituata a vincere, propositiva, forte. Se riesci a fare tutto è il massimo” le parole di Gasperini.