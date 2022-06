Nome nuovo per la difesa in ottica Fiorentina. Secondo quanto riportato dal sito brasiliano UOL Esporte, il club viola avrebbe fatto un sondaggio per Leo Ortiz, difensore brasiliano del RB Bragantino. Il club valuta il calciatore circa 12 milioni di euro. Sul centrale si registra anche l’interesse di West Ham e Porto.

