Pioli: "Giocheremo certamente con la difesa a 3 e con 2 esterni larghi. Il Torino solo lanci lunghi"

Le parole di Stefano Pioli dalla sala stampa dello stadio di Torino, l'allenatore della Fiorentina ha parlato cosi

Stefano Pioli ha risposto alle domande in sala stampa dopo il pareggio 0-0 contro il Torino, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina:

"Comuzzo è uscito perchè aveva male, non poteva continuare per un dolore allo stomaco. Ci è mancata qualità in fase offensiva, potevamo fare meglio, essere più brillanti ma abbiamo fatto la partita che volevamo. Il Torino ha giocato solo palle lunghe e lotte sulle seconde palle. Eravamo convinti di poter vincere oggi, i ragazzi erano dispiaciuti e questo mi piace perchè la mentalità è quella giusta. La squadra è seria, ha dentro qualcosa. Sul mercato ho dei buoni giocatori, possiamo lavorare bene, il club è stato bravissimo a tenere tutti i calciatori più importanti.

Alla ripresa avremo un calendario bello, perchè sono quelle le partite che volevamo fare. I nostri principi di gioco sono stampati in tutti gli angoli del Viola Park, se perdiamo palla a centrocampo è perchè non abbiamo il giusto atteggiamento, non è un problema tecnico. Alleno la squadra da 50 giorni ed abbiamo dei buoni equilibri, abbiamo un gioco ben chiaro

Oggi il Torino ha calciato solo lungo, la squadra ha lavorato bene, abbiamo perso le seconde palle, abbiamo perso i duelli con Casadei, gli attaccanti potevano essere più vicini, potevano giocare più in verticale, ma era la prima partita che giocavamo con due punte. Il loro portiere lanciava sempre lungo. Non avremo un solo modulo, certamente giocheremo con 3 difensori e due esterni larghi, poi sul resto possiamo cambiare e avremo tanti assetti, tre centrocampisti, due attaccanti, due mezze punte, Fazzini può giocare in più ruoli, abbiamo giocatori per poter cambiare. Dipenderà tanto dalle prestazioni e dai risultati perchè quelli indubbiamente determinano. Se giochi bene e non vinci non va bene"