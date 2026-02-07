7 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:34

Paratici: “Dovremo soffrire fino all’ultima giornata per raggiungere la salvezza della Fiorentina”

7 Febbraio · 20:31

Le parole di Fabio Paratici raccolte nel pre-partita di Fiorentina-Torino in un match fondamentale per la corsa salvezza dei viola

Il neo direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici ha parlato all’interno del pre-partita di Fiorentina-Torino.
Ecco le parole del Ds dei viola raccolte da Dazn:

Sul ritorno in Serie A:
“E’ bello sono belle serate di calcio in Italia. Una nuova vecchia sensazione che cerco di godermi la a pieno come ho fatto in passato”

Sulle risposte:
Non dovevo dire troppe cose alla squadra perché abbiamo un allenatore bravissimo che sa dire le cose che servono. Essendo ragazzi seri e responsabili non hanno bisogno di troppi consigli. Noi dovremo stare qui e soffrire fino all’ultima giornata perché non si esce in una partita o un mese. Dobbiamo restare concentrati per centrare l’obbiettivo che è la salvezza della Fiorentina”

