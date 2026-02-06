6 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:24

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Camolese: “Fiorentina-Torino sfida delicatissima. Vanoli è l’uomo giusto per la missione salvezza”

Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Camolese: “Fiorentina-Torino sfida delicatissima. Vanoli è l’uomo giusto per la missione salvezza”

Redazione

6 Febbraio · 15:35

Aggiornamento: 6 Febbraio 2026 · 15:35

TAG:

#FiorentinaCamoleseTorinoVanoli

Condividi:

di

L'ex Granata, Giancarlo Camolese, commenta il momento della Fiorentina e del Torino in vista della gara di domani

L’ex allenatore e giocatore del Torino, Giancarlo Camolese, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: “I tre punti fatti dal Torino con il Lecce sono stati fondamentali, ma nell’ambiente granata rimangono tanti problemi: la classifica non soddisfa nessuno e la squadra non entusiasma. Con la Fiorentina ci sarà l’ennesimo banco di prova. La squadra alterna grandi prestazioni a imbarcate pesanti.”

Aggiunge:Marco Baroni è un buon allenatore e sta lavorando per trovare quell’equilibrio che manca. Davanti c’è tanta qualità, mentre dietro sono stati fatti dei ritocchi sul mercato. La Fiorentina dovrà fare punti, per questo è una sfida molto delicata. Sono sorpreso dalla classifica viola: la squadra doveva fare un campionato per lottare per un posto in Europa, però il calcio è questo. Solo chi c’è dentro può rendersi conto di quello che non va.”

Su Vanoli: “Paolo è la persona giusta, per via del suo carattere, per far capire alla squadra che non conta più il nome sulla maglia, ma solamente fare punti. Il problema è proprio pensare di essere più bravi degli altri; invece, devi dimenticare che maglia porti e con chi giochi. Poi, magari, tra due mesi potrai ragionare in modo diverso.” 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio