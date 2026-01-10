10 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:15

Ricordate Arthur Cabral? Potrebbe tornare in Italia, il Torino di Baroni lo cerca come punta

Mirko Carmignani

10 Gennaio · 17:30

Aggiornamento: 10 Gennaio 2026 · 17:30

L'ex attaccante brasiliano della Fiorentina potrebbe approdare di nuovo in Italia con i granata interessati

Secondo quanto riportato da La Stampa, l’ex bomber brasiliano viola Arthur Cabral potrebbe tornare in Italia, infatti il giocatore ora al Botafogo piace al Torino che non è convinto del proprio arsenale offensivo composto da Adams, Zapata e Simeone e vorrebbe un nuovo innesto. Con lui, in cima alla lista c’è anche Vogt del San Gallo.

Cabral in viola non ha rispettato le aspettative visto che avrebbe dovuto sostituire Vlahovic, partito per Torino, e ha segnato 19 gol in 64 presenze per poi andare al Benfica dopo gli arrivi di Beltran e Nzola con cui ha fatto poco. Da circa un anno e mezzo è tornato in patria tra le fila del Botafogo con cui ha fatto solo 5 gol.

