Cronache di Spogliatoio: “Posizione di Pioli alla Fiorentina non più salda. Il primo nome valutato è Vanoli”

La posizione di Stefano Pioli secondo Cronache di Spogliatoio non è piu salda, la Fiorentina sta valutando altri nomi per sostituirlo

A cura di Redazione Labaroviola 30 ottobre 2025 09:53

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