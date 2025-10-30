Cronache di Spogliatoio: “Posizione di Pioli alla Fiorentina non più salda. Il primo nome valutato è Vanoli”
La posizione di Stefano Pioli secondo Cronache di Spogliatoio non è piu salda, la Fiorentina sta valutando altri nomi per sostituirlo
A cura di Redazione Labaroviola
30 ottobre 2025 09:53
Come riporta sulla sua pagina Instagram Cronache di Spogliatoio la Fiorentina sta iniziando a pensare a un cambio della direzione tecnica, il primo nome sarebbe Paolo Vanoli:
"Ancora un’altra brutta sconfitta per la Fiorentina, penultima con soli 4 punti e nessuna vittoria ancora ottenuta. La posizione di Stefano Pioli non è più così salda e i viola stanno iniziando a guardarsi attorno. Tra i nomi più papabili in caso di esonero c’è Paolo Vanoli, libero dopo l’esperienza al Torino nella scorsa stagione."