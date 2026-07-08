La Stampa riporta: "Il Torino vuole Pongracic, terzo obiettivo viola dopo Fortini e Comuzzo"
Il difensore croato sarebbe il terzo obiettivo granata dei viola
A cura di Redazione Labaroviola
08 luglio 2026 15:04
Non uno, ma ben tre obiettivi. Il Torino guarda con forte interesse in casa Fiorentina per rinforzare la rosa. Secondo quanto riferito da La Stampa, il club granata è pronto a bussare nuovamente alla porta dei viola per Pietro Comuzzo, che a Firenze rischia di trovare pochissimo spazio dopo gli innesti di Radu Dragusin e Viery. Parallelamente, la dirigenza piemontese continua a monitorare con attenzione Niccolò Fortini e ha messo nel mirino anche Marin Pongracic, la cui posizione in rosa è diventata simile a quella di Comuzzo.