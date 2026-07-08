La Stampa riporta: "Il Torino vuole Pongracic, terzo obiettivo viola dopo Fortini e Comuzzo"

Il difensore croato sarebbe il terzo obiettivo granata dei viola

Non uno, ma ben tre obiettivi. Il Torino guarda con forte interesse in casa Fiorentina per rinforzare la rosa. Secondo quanto riferito da La Stampa, il club granata è pronto a bussare nuovamente alla porta dei viola per Pietro Comuzzo, che a Firenze rischia di trovare pochissimo spazio dopo gli innesti di Radu Dragusin e Viery. Parallelamente, la dirigenza piemontese continua a monitorare con attenzione Niccolò Fortini e ha messo nel mirino anche Marin Pongracic, la cui posizione in rosa è diventata simile a quella di Comuzzo.