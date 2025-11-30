Il Lecce batte il Torino e dà una bruttissima notizia alla Fiorentina: ora la salvezza è a 5 punti

Il Lecce di DiFrancesco supera il Torino al Via del Mare nella gara delle 12.30 per 2-1 in virtù dei gol nel primo tempo di Coulibaly e Banda, ai granata non è bastato Adams che nella ripresa ha accorciato i conti. Gli uomini di Baroni hanno sprecato anche un rigore fallito da Asllani nel recupero del secondo tempo.

I salentini partono fortissimo, avvicinandosi al gol già nei primi minuti fino al ventesimo quando Coulibaly ha insaccato l’assist di Berisha. Pochi minuti dopo, lo stesso Berisha innesca Banda al suo primo gol stagionale portando il Lecce sopra di due all’intervallo in un autentico monologo pugliese. Il Torino ha reagito nella ripresa accorciando le distanze e avrebbe potuto anche pareggiare se l’ex Empoli non avesse fallito il rigore.

Per i viola di Vanoli questo è un bruttissimo risultato perché i salentini salgono a 13 punti uscendo dalla zona retrocessione e agganciando proprio l’Atalanta, prossimo avversario gigliato, la Fiorentina adesso si ritrova a 5 lunghezze dalla salvezza e serve una pronta reazione perché il divario inizia ad essere davvero preoccupante e i gigliati non hanno mostrato un atteggiamento giusto per la situazione finora.