Pedullà: “La Fiorentina fino ad ora ha respinto il pressing del Torino per Ranieri, rifiutati gli scambi”

Il Torino vuole prendere un altro difensore, sta corteggiando Luca Ranieri da giorni ma la Fiorentina non accetta scambi, nel frattempo ha fatto un’offerta ufficiale al Legia Varsavia. Il profilo da seguire è quello di Steve Kapuadi, difensore centrale classe 1998, grande fisico e soprattutto mancino come cerca il club granata. Kapuadi ha origini congolesi ma passaporto francese, il suo contratto scade tra poco meno di due anni e mezzo, ma si può prendere con circa 4 milioni più eventuali bonus. Il Torino farà un’offerta leggermente inferiore, trattativa con altri club alla finestra, ma l’interesse granata è concreto. Lo scrive Alfredo Pedullà