28 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:36

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Pedullà: “La Fiorentina fino ad ora ha respinto il pressing del Torino per Ranieri, rifiutati gli scambi”

News

Pedullà: “La Fiorentina fino ad ora ha respinto il pressing del Torino per Ranieri, rifiutati gli scambi”

Redazione

28 Gennaio · 13:53

Aggiornamento: 28 Gennaio 2026 · 13:53

TAG:

FiorentinaRanieriTorino

Condividi:

di

La Fiorentina non vuole vendere Ranieri a gennaio anche se ormai il calciatore è ai margini della squadra. Le ultime da Pedullà

Il Torino vuole prendere un altro difensore, sta corteggiando Luca Ranieri da giorni ma la Fiorentina non accetta scambi, nel frattempo ha fatto un’offerta ufficiale al Legia Varsavia. Il profilo da seguire è quello di Steve Kapuadi, difensore centrale classe 1998, grande fisico e soprattutto mancino come cerca il club granata. Kapuadi ha origini congolesi ma passaporto francese, il suo contratto scade tra poco meno di due anni e mezzo, ma si può prendere con circa 4 milioni più eventuali bonus. Il Torino farà un’offerta leggermente inferiore, trattativa con altri club alla finestra, ma l’interesse granata è concreto. Lo scrive Alfredo Pedullà

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio