Nicoletti controcorrente: “Se la Fiorentina prende due gol per disattenzioni difensive, cosa c’entra Vanoli”?

Costantino Nicoletti, a Lady Radio, è tornato sulla gara interna della Fiorentina contro il Torino. Pur riconoscendo le colpe di Paolo Vanoli, l’opinionista ha rilasciato dichiarazioni controcorrente rispetto a quello che si è sentito dire negli ultimi cinque giorni. Nicoletti – che si dice confortato dal fatto che Luca Toni abbia confermato la sua teoria – parte da un dato statistico: il 70% delle partite dell’ultimo ventennio finiscono dopo i tempi regolamentari. Il secondo dato mette in luce come sia normale che le squadre in svantaggio abbiano circa 10/15 minuti di furore in cui tentano di recuperare il risultato. Nicoletti poi dichiara che: “Il Torino poteva fare gol solo su palla inattiva, non c’era modo di arrivare dentro l’area”.

L’ospite poi ha parlato di Vanoli: “Gli allenatori sono discutibili sia per le scelte che per i cambi, però se domenica non metteva il pullman davanti alla porta, tutti a dire come mai Vanoli non ha messo dodici difensori. Non voglio fare l’avvocato difensore di Vanoli, ma c’è tempo per fare i patiboli e i processi”.

La sua analisi è di lungo respiro e non mancano appunti polemici: “I problemi partono da lontano. Questo buon tecnico è arrivato che la squadra era ultima con 6 punti. Ha perso un mese e mezzo per rifare la preparazione. Questo ve lo siete già dimenticato. L’esonero di Pioli doveva arrivare prima e la Fiorentina ha “traccheggiato” solo per motivi economici. Poi i numeri sono impietosi, perché ha fatto 14 punti”.

La sua attenzione poi si sposta sui gol presi dalla Fiorentina: “Come diceva ieri Luca Toni, se la Fiorentina prende due gol per disattenzioni difensive, cosa c’entra Vanoli”? Dunque, per sua stessa ammissione, Nicoletti difende il tecnico viola, almeno sulle situazioni relative ai gol presi.