Agente Gill: "Sono arrivate tante offerte dall'Italia, sceglieremo la migliore per il ragazzo"

Il portiere paraguaiano piace a viola e granata

Anche la Fiorentina si inserisce nella lista delle pretendenti per Orlando Gill, portiere del San Lorenzo e della nazionale paraguaiana. L'estremo difensore ha catturato i riflettori durante i Mondiali, attirando le attenzioni di numerosi club, come confermato dal suo stesso procuratore.

Fabian Bustos, agente del calciatore, ha infatti dichiarato ai microfoni di TMW: "Siamo stati contattati da diversi club intenzionati a conoscere la sua situazione. È innegabile che dall'Italia sia emerso un forte interesse da parte di più società. Prenderemo in esame le varie proposte. Se accetterebbe volentieri la Serie A? Senza dubbio".

La corsa al giocatore si preannuncia tuttavia serrata e complessa per le squadre di Serie A: oltre al club viola, sul classe 2000 c'è da tempo il Torino, che ha già avviato i primi contatti per provare a portarlo in granata.