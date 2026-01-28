28 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:18

L’agente di Ranieri a caccia di un club. Corriere dello Sport: “Il Torino ha offerto alla Fiorentina Sazonov”

28 Gennaio · 09:44

Ranieri partirà solo a titolo definitivo

Il procuratore di Luca Ranieri sta facendo il possibile per cercare una sistemazione al proprio assistito. Tra i club a cui lo ha proposto c’è il Torino, che sarebbe disposto a far entrare il classe 1999 solo inserendo una contropartita. Motivo per cui i granata hanno offerto alla Fiorentina il cartellino di Cristiano Biraghi, oppure quello di Saba Sazonov (il primo scadenza nel 2027, il secondo a giugno). Ma i viola continuano a chiedere 8-10 milioni in denaro, facendo capire di non essere disposti a scendere a patti. Ranieri non parte a meno di un’offerta giusta e a titolo definitivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

