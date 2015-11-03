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Notizie Sazonov Fiorentina

Corriere Fiorentino svela: “No della Fiorentina a Sazonov come contropartita per Ranieri”

29 gennaio 2026 09:06

L’agente di Ranieri a caccia di un club. Corriere dello Sport: “Il Torino ha offerto alla Fiorentina Sazonov”

28 gennaio 2026 09:44

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