Vanoli verrà ufficializzato alle 15, poi dirigerà il primo allenamento. Adesso pranzo con la squadra

Il nuovo tecnico della Fiorentina sarà Paolo Vanoli e verrà ufficializzato alle 15 per poi dirigere il primo allenamento della sua nuova avventura gigliata. L’ex Torino sta attualmente pranzando con la squadra viola prima di essere effettivamente il successore di Pioli per dare inizio alla missione salvezza con la delicata trasferta di domenica alle 15 in casa del Genoa che ha anche lui cambiato da poco l’allenatore visto che è stato esonerato Vieira per De Rossi. In queste ore Paolo Vanoli e il suo staff stanno sbrigando le ultime pratiche burocratiche per rescindere dal club granata con cui era ancora sotto contratto fino al 2027 e solo allora firmerà con la Fiorentina.