Il Torino perde Vlasic per Firenze: il croato è stato ammonito oggi ed era diffidato

Il numero dieci granata ha rimediato un giallo a causa di una trattenuta nel corso del primo tempo coi salentini

Nikola Vlasic, numero 10 e capitano del Torino, è stato ammonito nel match odierno contro il Lecce in cui ha siglato l'assist per Adams in occasione del vantaggio. In virtù del cartellino giallo, il giocatore salterà la sfida del Franchi di sabato prossimo che si prospetta cruciale per i viola nella corsa salvezza, il croato potrebbe essere sostituito da Anjorin o dal nuovo colpo Prati arrivato dal Cagliari.