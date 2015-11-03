Notizie Vlasic Fiorentina

Assenze pesanti per il Torino contro la Fiorentina: squalificati il capitano Vlasic e il nuovo acquisto Prati
04 febbraio 2026 17:05
Il Torino perde Vlasic per Firenze: il croato è stato ammonito oggi ed era diffidato
01 febbraio 2026 14:17
Vlasic: "Il pareggio con la Fiorentina dimostra il nostro enorme cuore granata"
23 gennaio 2025 14:15
La Gazzetta avverte la Fiorentina: "Domani i viola affronteranno il miglior Vlasic mai visto in carriera"
18 gennaio 2025 14:06
Il Torino vince 1-0 a Verona con un grande gol di Vlasic. Granata a +3 sulla Fiorentina
14 maggio 2023 14:30
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