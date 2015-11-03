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Notizie Vlasic Fiorentina

Assenze pesanti per il Torino contro la Fiorentina: squalificati il capitano Vlasic e il nuovo acquisto Prati

04 febbraio 2026 17:05

Il Torino perde Vlasic per Firenze: il croato è stato ammonito oggi ed era diffidato

01 febbraio 2026 14:17

Vlasic: "Il pareggio con la Fiorentina dimostra il nostro enorme cuore granata"

23 gennaio 2025 14:15

La Gazzetta avverte la Fiorentina: "Domani i viola affronteranno il miglior Vlasic mai visto in carriera"

18 gennaio 2025 14:06

Il Torino vince 1-0 a Verona con un grande gol di Vlasic. Granata a +3 sulla Fiorentina

14 maggio 2023 14:30

Juric si sfoga: "Calcio italiano di basso livello, giocatori normali di Premier qui passano per fenomeni"

19 settembre 2022 21:47

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