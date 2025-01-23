Vlasic: "Il pareggio con la Fiorentina dimostra il nostro enorme cuore granata"

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, spazio a Nikola Vlasic, che ha parlato del momento del Torino e del pareggio a Firenze: "L'ultimo periodo ha fatto capire quanto siamo uniti, abbiamo dimostra...

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, spazio a Nikola Vlasic, che ha parlato del momento del Torino e del pareggio a Firenze: "L'ultimo periodo ha fatto capire quanto siamo uniti, abbiamo dimostrato di essere una squadra. Negli ultimi due mesi abbiamo spinto tanto. Il pari di Firenze racconta il nostro enorme cuore granata. Uno dei nostri segreti è l'unità. Cosa ho detto a Dembelé dopo l'espulsione contro la Fiorentina? Sono cose che possono accadere, imparerà da questo episodio. Era triste, ma grazie al gol di Gineitis si è sentito risollevato. Adesso deve pagare la cena a chi ha segnato".

DI MARZIO: "PONGRACIC NUOVO OBIETTIVO DEL NAPOLI"

https://www.labaroviola.com/di-marzio-pongracic-e-il-nuovo-obiettivo-del-napoli-ma-la-fiorentina-non-apre-al-prestito/285962/