Il Torino vince 1-0 a Verona con un grande gol di Vlasic. Granata a +3 sulla Fiorentina

Basta un gol di Vlasic per regalare i tre punti al Torino contro l’Hellas Verona. Nell’anticipo di giornata giocato al Bentegodi, decisiva la rete del calciatore croato: 0-1 il finale. Granata che, momentaneamente, si portano all’ottavo posto in classifica a +3 dalla Fiorentina, in campo tra pochi minuti contro l’Udinese.