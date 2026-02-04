Assenze pesanti per il Torino contro la Fiorentina: squalificati il capitano Vlasic e il nuovo acquisto Prati

Il Torino affronterà la Fiorentina, con due assenze non di poco conto. Il bollettino ufficiale appena pubblicato dalla Lega Serie A ha infatti confermato due squalifiche per due calciatori che, diffidati, sono stati ammoniti nella scorsa partita contro il Lecce. I giocatori in questione sono il titolarissimo Vlasic e il neo acquisto Prati.
Da ricordare i diffidati nella Fiorentina: Fagioli, Mandragora e Parisi che in caso di ammonizione salterebbero la gara contro il Como in campionato.
