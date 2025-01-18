La Gazzetta avverte la Fiorentina: "Domani i viola affronteranno il miglior Vlasic mai visto in carriera"

Il croato è uno dei più in forma e rappresenta un grande pericolo per la Fiorentina di Palladino domani pomeriggio

La Gazzetta dello Sport, oggi, si è soffermata su un giocatore del Torino, avversario di domani al Franchi della Fiorentina, ovvero Vlasic. Infatti, il croato sta vivendo una delle sue migliori stagioni in carriera con gol all'ultima giornata nel derby contro la Juventus. Vanoli punta sull'esterno per la gara di domani perché è uno dei migliori in rosa e gode di uno stato di forma davvero impareggiabile e sarà titolare dietro agli attaccanti granata per esprimersi con fantasia e qualità. Dopo l'allenamento odierno fatto all'ora di pranzo per simulare le condizioni di domani, filtrano grandi sensazioni riguardo a lui.

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