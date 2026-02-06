Nazione: “Contro il Torino tornerà Mandragora. Kean titolare. Rugani sarà in panchina”

Domani il Toro. Vanoli dovrebbe confermare gran parte dell’undici visto sabato scorso a Napoli, con alcuni correttivi mirati: in mezzo al campo è pronto a tornare Mandragora, visto che Fabbian non ha ancora convinto del tutto, mentre in attacco sembra arrivato il momento giusto per rivedere Kean dal 1′. Solo panchina, invece, per Rugani, destinato però a diventare presto un punto fermo della retroguardia.

Il centrale è stato tuttavia uno degli escusi eccellenti dalla lista Uefa (comunicata ieri) per la seconda fase della Conference. Oltre a togliere i giocatori ceduti nel mercato invernale – Martinelli, Nicolussi, Richardson, Sohm, Dzeko, Viti e Marí – la società ha scelto di lasciare fuori sia l’ex Juve che Brescianini. Sono stati invece inseriti i nuovi arrivati Harrison, Fabbian e Solomon. In porta, Lezzerini sarà il vice De Gea, col classe 2006 Leonardelli (terzo). Lo scrive La Nazione.