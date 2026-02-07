8 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:19

Gudmundsson ko, la Fiorentina trema: distorsione della caviglia e nuovi esami in arrivo

Redazione

7 Febbraio · 23:54

Aggiornamento: 7 Febbraio 2026 · 23:54

TAG:

FiorentinaGudmundssonTorino

L’islandese costretto al cambio nella ripresa contro il Torino dopo uno scontro con Ilkhan: dagli spogliatoi filtrano le prime indiscrezioni

Arrivano notizie poco rassicuranti dagli spogliatoi dopo Fiorentina-Torino. A tenere in apprensione l’ambiente viola è la situazione di Gudmundsson, costretto ad abbandonare il campo nel corso del secondo tempo in seguito a un duro contrasto con Ilkhan. L’islandese ha immediatamente accusato dolore alla caviglia sinistra, rendendo necessario l’intervento dello staff medico e il successivo cambio.

Secondo le prime informazioni filtrate a caldo, per Gudmundsson si tratterebbe di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Le sue condizioni verranno monitorate attentamente nelle prossime ore, ma solo gli esami strumentali chiariranno l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. La valutazione definitiva è prevista nei prossimi giorni, quando il giocatore verrà nuovamente sottoposto ai controlli del caso. Un’eventuale assenza dell’islandese rappresenterebbe un problema non da poco per la Fiorentina, considerando il buon impatto avuto nelle ultime gare e il suo peso nell’economia del gioco offensivo viola. [Foto Getty Images]

