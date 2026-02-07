Bucchioni: “Non mi preoccupa l’assenza di Gosens, importante il ritorno di Kean anche se non segna”

Enzo Bucchioni ha parlato all’interno del pre-partita di Fiorentina-Torino.

Ecco le parole del giornalista raccolte dal Pentasport di Radio Bruno:

“Formazione prevedibile con Mandragora al posto di Fabbian che è più offensivo e poi c’è il ritorno di Kean che è molto importante. Quest’anno spesso non ha trovato la porta però è un giocatore che ti sposta almeno due difensori alla volta e crea spazio agli inserimenti, forse la difesa del Torino è il reparto meno brillante e vanno attaccati.

La partita la devi vincere, non mi preoccupa l’assenza di Gosens. Negli ultimi tempi le prestazioni non sono state all’altezza e infatti la Fiorentina era favorevole ad una cessione per risparmiare sull’ingaggio. Hai Parisi che nelle ultime apparizioni aveva dimostrato di stare bene dal punto di vista fisico e spero che spinga.

Spero che i centrocampisti proteggano di più la difesa, sappiamo i limiti dei due centrali della Fiorentina, se gli lasciamo nell’uno contro uno e gli lasciamo negli spazi possiamo andare in difficoltà”.