7 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:34

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bucchioni: “Non mi preoccupa l’assenza di Gosens, importante il ritorno di Kean anche se non segna”

Bucchioni: "Non mi preoccupa l'assenza di Gosens, importante il ritorno di Kean anche se non segna"

Redazione

7 Febbraio · 19:51

Aggiornamento: 7 Febbraio 2026 · 19:52

#FiorentinaBucchioniTorino

Le parole di Enzo Bucchioni raccolte nel pre-partita di Fiorentina-Torino in un match fondamentale per la corsa salvezza dei viola

Enzo Bucchioni ha parlato all’interno del pre-partita di Fiorentina-Torino.
Ecco le parole del giornalista raccolte dal Pentasport di Radio Bruno:

Formazione prevedibile con Mandragora al posto di Fabbian che è più offensivo e poi c’è il ritorno di Kean che è molto importante. Quest’anno spesso non ha trovato la porta però è un giocatore che ti sposta almeno due difensori alla volta e crea spazio agli inserimenti, forse la difesa del Torino è il reparto meno brillante e vanno attaccati.
La partita la devi vincere, non mi preoccupa l’assenza di Gosens. Negli ultimi tempi le prestazioni non sono state all’altezza e infatti la Fiorentina era favorevole ad una cessione per risparmiare sull’ingaggio. Hai Parisi che nelle ultime apparizioni aveva dimostrato di stare bene dal punto di vista fisico e spero che spinga.
Spero che i centrocampisti proteggano di più la difesa, sappiamo i limiti dei due centrali della Fiorentina, se gli lasciamo nell’uno contro uno e gli lasciamo negli spazi possiamo andare in difficoltà”.

