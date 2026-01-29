29 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:22

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “No della Fiorentina a Biraghi per Ranieri. Chiesti 8-10 milioni per la cessione”

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “No della Fiorentina a Biraghi per Ranieri. Chiesti 8-10 milioni per la cessione”

Redazione

29 Gennaio · 09:25

Aggiornamento: 29 Gennaio 2026 · 09:25

TAG:

FiorentinaRanieriTorino

Condividi:

di

Ranieri vuole un club che gli consenta di scendere in campo con regolarità

L’agente di Luca Ranieri è in cerca di una nuova destinazione per il difensore classe 1999, che vuole scendere in campo con più continuità dopo aver perso il posto da titolare a Firenze. Il Torino è interessato, ma lo prenderebbe solo inserendo nell’operazione una contropartita. Tra i giocatori offerti alla Fiorentina ci sono Saba Sazonov e Cristiano Biraghi. Su quest’ultimo in particolare la dirigenza viola ha messo il veto in quanto già ben equipaggiata sulla fascia sinistra. Per Ranieri la richiesta è di 8-10 milioni in contanti. E più il tempo passa, più la sua cessione diventa difficile. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio