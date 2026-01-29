Corriere dello Sport: “No della Fiorentina a Biraghi per Ranieri. Chiesti 8-10 milioni per la cessione”

L’agente di Luca Ranieri è in cerca di una nuova destinazione per il difensore classe 1999, che vuole scendere in campo con più continuità dopo aver perso il posto da titolare a Firenze. Il Torino è interessato, ma lo prenderebbe solo inserendo nell’operazione una contropartita. Tra i giocatori offerti alla Fiorentina ci sono Saba Sazonov e Cristiano Biraghi. Su quest’ultimo in particolare la dirigenza viola ha messo il veto in quanto già ben equipaggiata sulla fascia sinistra. Per Ranieri la richiesta è di 8-10 milioni in contanti. E più il tempo passa, più la sua cessione diventa difficile. Lo scrive il Corriere dello Sport.