Ranieri: "Sono grato per questo premio, non vediamo l'ora di ripartire sabato contro il Napoli"

Il capitano della Fiorentina ha parlato durante la consegna del Premio Nereo Rocco avvenuta oggi pomeriggio

A margine del Premio Nereo Rocco che lo ha avuto come vincitore, ha parlato il capitano viola Luca Ranieri: "Per me è un onore ricevere questo premio, punto sempre a migliorarmi e sono contento di aver ottenuto questo riconoscimento perché significa che ho lavorato bene e che sono cresciuto tanto come giocatore."

Sul Napoli: "Sabato sarà una partita molto bella e siamo felici di rivedere il nostro pubblico dopo tante trasferte che ci hanno un po' stancato perché abbiamo bisogno del calore di casa anche se troveremo un avversario fortissimo, ma siamo pronti e daremo battaglia contro due attaccanti ottimi come Lucca e Hojlund e un fuoriclasse come De Bruyne che sarà tosta limitare."

Su Kean: "Per noi è tanta roba averlo perché è fortissimo e ce ne sono pochi in giro come lui. Noi siamo fortunati ad averlo là davanti e ce lo godiamo perché ti fa la differenza da solo e può trascinare l'intera squadra. Ieri sera me lo sono visto con piacere ed è stato uno spettacolo vero."

Sul Torino: "Eravamo un po' delusi perché volevamo vincere e ci aspettavamo qualcosa di più, ma eravamo stanchi dopo tre trasferte e tanti viaggi davvero lunghi che ci hanno tolto molte energie. Per fortuna c'è stata la sosta e sabato saremo pronti per sfidare il Napoli."