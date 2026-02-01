Il Torino va a +9 sulla Fiorentina, solo il Lecce rimane vicino ai gigliati a 18 punti

I granata battono il Lecce nello scontro delle 12:30 e si allontanano dalla zona retrocessione, il Lecce rimane a +1

Il Torino batte il Lecce per 1-0 grazie al gol di Che Adams che regala ai granata una vittoria importante nella corsa salvezza. Il Torino racimola tre punti fondamentali che lo fanno salire a quota 26, a +9 sulla Fiorentina che sfiderà al Franchi sabato prossimo mentre il Lecce rimane fermo a 18, molto vicino ai viola. I salentini sono, di fatto, l'avversario più accreditato su cui fare la gara per ottenere la salvezza, visto che le altre iniziano ad avere un discreto vantaggio. I granata tornano a vincere dopo un mese e mezzo e riprendono la corsa dopo un avvio in cui Coco salva su Coulibaly.

Il Torino tiene duro e, nel momento di massima difficoltà, trova la magia di Vlasic che serve lo scozzese Adams per il suo quarto gol stagionale in campionato. Poi, i granata vanno vicini al raddoppio con Lazaro e Casadei. Nella ripresa è solo Falcone a tenere il Lecce a galla con una parata fenomenale su Zapata e poi sul colpo di testa di Maripan. Nel finale, il lecce tenta l'assedio ma senza successo.