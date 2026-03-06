Napoli-Torino 2-1, Conte conquista i tre punti: granata ancora a +6 sulla Fiorentina che resta in scia

Il Napoli supera il Torino 2-1 nell’anticipo del Maradona e conquista tre punti importanti al termine di una gara intensa. La squadra di Antonio Conte parte forte e trova subito il vantaggio, riuscendo poi a gestire il match nonostante il tentativo di rimonta dei granata nel finale.

I partenopei sbloccano la partita già al 7’ del primo tempo grazie ad Alisson Santos, bravo a sfruttare l’occasione e portare avanti il Napoli dopo un avvio molto aggressivo dei padroni di casa. Il Torino prova a reagire e cerca di costruire qualche occasione, ma la squadra di Conte riesce a controllare il ritmo della gara e a limitare i pericoli. Nella ripresa gli azzurri trovano anche il raddoppio al 56’ con Elmas, che finalizza un’azione ben costruita dagli azzurri e sembra mettere in ghiaccio la partita. Il Torino però non molla e nel finale riesce a riaprire il match con Casadei, che accorcia le distanze e prova a dare nuova speranza ai granata negli ultimi minuti. Nonostante la pressione finale, la squadra di Conte però resiste e porta a casa la vittoria.

Con questo risultato il Torino resta comunque davanti alla Fiorentina con sei punti di vantaggio, anche se i viola tornano a mettere nel mirino la squadra granata nella corsa alla salvezza. [Foto Il Mattino]