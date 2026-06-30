La Stampa scrive: " Fiorentina e Torino si sfidano per Okoli, richiesti 10 milioni per lui"
Il difensore ex Atalanta potrebbe essere un profilo per la Fiorentina
Il Torino si inserisce nella corsa a Caleb Okoli del Leicester, come riferito da La Stampa. Sul difensore centrale, nato a Vicenza da genitori nigeriani, si registra anche il forte interesse della Fiorentina. Il calciatore gradirebbe un ritorno nel campionato italiano, l'ambiente ideale per riscattarsi e ritrovare lo status che aveva spinto gli inglesi a investire 15 milioni di euro per prelevarlo dall'Atalanta. Al momento la valutazione del suo cartellino si aggira sotto i 10 milioni di euro, ma la trattativa non si preannuncia semplice: il lungo legame contrattuale con le Foxes, valido fino al 2029, limita infatti i margini di trattativa per i club acquirenti.