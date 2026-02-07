PAGELLE FIORENTINA: DODÓ DORME, SOLOMON GIOIELLO. KEAN SI FA PERDONARE DOPO L'ERRORE

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo allo stadio Franchi contro il Torino. I voti viola

De Gea 6 La parata importante la fa al minuto 85 quando para bene su un tiro da fuori area velenoso. Per il resto è ordinaria amministrazione. Il difetto è che non esce quasi mai

Dodò 5 Dorme. In una situazione del genere nessuno può permettersi di giocare in maniera superficiale e il brasiliano lo fa, il gol di Casadei è una sua gentile concessione. Nel secondo tempo molto meglio ma non cancella gli errori del primo tempo. Al minuto 85 dorme ancora su un diagonale in area, facendo un fuorigioco inesistente

Comuzzo 6 Difende bene, quando si attacca all'uomo difficilmente sbaglia. Gli errori che commette sono quando è in possesso di palla e non sempre è preciso. Chiude bene gli spazi

Pongracic 6,5 Difende bene, anche se a volte ha un passo troppo lento. La pecca, e non è la prima, che manda sempre troppo a quel paese i compagni quando ci sono delle incertezze dalle sue parti

Parisi 6,5 Difende bene, attacca bene. Anche lui non è sempre preciso ma ci mette voglia, gamba, determinazione. Corre per tre e questo suo sacrificio è un costante aiuto per i suoi compagni in ogni fase e situazione

Fagioli 5,5 Gioca anche con lui con troppa sufficienza, è molle. La grande giocata è quella che mette Kean davanti al portiere, segno di un giocatore dalle qualità indiscusse ma deve metterci molta più grinta

Brescianini 6 Dà tutto, non si risparmia mai, nel primo tempo solo una grande parata di Paleari gli toglie il gol che sarebbe stato dal pareggio. Commette degli errori e non è sempre preciso, ma quando un calciatore gioca una partita con questa intensità e voglia, gli perdoni anche qualche imprecisione

Mandragora 6 Non si risparmia, si propone, si prende responsabilità, prova a calciare in porta. Insomma, il numero 8 della Fiorentina ci ha messo personalità e attenzione

Solomon 7 Giocatore vero. Corre, salta l'uomo, crea pericoli. Il gol è una perla che rispecchia le sue qualità che ci sono. Finalmente un esterno degno di questo nome

Gudmundsson 6 Nel primo tempo si muove tantissimo per cercar di trovare gli spazi e la giocata giusta, sfiora il gol con un grande tiro da lontano. Esce per infortunio al minuto 47, speriamo non sia nulla di grave

Kean 7 Segna il gol del 2-1 e dunque non può esserci un voto diverso da questo, realizzazione di grande valore, di prima a giro sul primo palo e arrivando in corsa. Il primo tempo però è un misto di errori enormi. Il gol che si mangia tutto solo davanti al portiere grida vendetta. E infatti si fa perdonare

Harrison 6,5 Ingresso che cambia lo scenario sulla fascia destra, fa l'assist per il gol di Kean ma mette in costante apprensione

Fabbian 6 Dà sostanza e si propone ogni volta che ne ha la possibilità

Ndour 5,5 Si vede poco e pasticcia tanto