Ranieri via? Nazione: “No, troppo pochi i 5 milioni offerti dal Torino. Mai scaldato l’ipotesi di uno scambio”

Sicuramente quella di Ranieri, per il quale il Torino non è arrivato a far vacillare la Fiorentina con la propria offerta. Pochi i 5 milioni messi sul piatto. Mai presa in considerazione l’ipotesi di uno scambio. Lo scrive La Nazione.
30 Gennaio · 09:28
