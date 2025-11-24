24 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:07

Il Como di Fabregas sotterra il Toro a domicilio, supera la Juve ed è a -3 dalla zona Champions

Redazione

24 Novembre · 22:31

Aggiornamento: 24 Novembre 2025 · 22:31

ComoSerie ATorino

di

Un Como giovane, organizzato e sostenuto da una società lungimirante ha gettato le basi per un futuro da protagonista

Un Como scintillante sbanca con un rotondo 1-5 il campo del Toro, in grande emergenza. Il protagonista all’Olimpico-Grande Torino è Addai, che crea, disfa e ricrea: segna su assist al bacio di Jesus Rodriguez, poi con un goffo tocco di mano consegna a Vlasic il rigore dell’1-1 e in avvio di ripresa riporta il Como avanti con un destro dal limite. Il tris è opera di Ramon, al primo centro in Serie A. Poi il poker di Nico Paz e pokerissimo di Baturina, anche lui al primo gol in campionato. Decimo risultato utile in campionato dei lariani, che si arrampicano al sesto posto, a -3 dalla zona Champions, confermando le loro ambizioni europee. Brutto passo falso dei granata, che cadono dopo quasi due mesi da imbattuti.

Lo riporta il corriere.it

 

