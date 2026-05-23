D'Aversa: "Abbiamo studiato come ha giocato la Fiorentina per battere anche noi la Juventus e fare la storia"

Il tecnico granata ha ammesso di aver studiato i viola per la gara di domani

Il Torino si prepara alla stracittadina e l'allenatore granata ammette di aver studiato attentamente l'ultimo match della Fiorentina contro i bianconeri.

Alla vigilia del Derby della Mole contro la Juventus, Roberto D'Aversa ha infatti dichiarato: «Abbiamo analizzato la sfida dei viola di domenica passata, ma il derby rappresenta una storia a sé. Scenderemo in campo determinati a conquistare i tre punti, e anche loro faranno lo stesso visto che inseguono un traguardo importante».

La partita ha per il tecnico anche un forte sapore storico: «L'emozione sarà tanta. Abbiamo la concreta possibilità di lasciare un segno memorabile in questo club, considerando che è passato davvero molto tempo dall'ultima volta che il Toro è riuscito a battere la Juve».