TMW: "Vanoli oggi formalizzerà la risoluzione con il Torino. Domani la firma con la Fiorentina"

Contratto fino a fine stagione più l’opzione legata al raggiungimento di determinati obiettivi per la prossima

Scrive TMW, la Fiorentina ha scelto Paolo Vanoli come allenatore del dopo Stefano Pioli. Nella giornata di oggi Vanoli insieme al suo entourage si vedrà con il Torino per formalizzare la risoluzione del contratto. Salvo complicazioni, la giornata di domani sarà quella giusta per la firma del nuovo contratto con la Fiorentina che avrà validità per questa stagione più l’opzione legata al raggiungimento di determinati obiettivi per la prossima.