7 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:34

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Amoruso: “Oggi i tre punti sono troppo importanti col Torino devi essere cinico e cattivo”

News

Amoruso: “Oggi i tre punti sono troppo importanti col Torino devi essere cinico e cattivo”

Redazione

7 Febbraio · 20:17

Aggiornamento: 7 Febbraio 2026 · 20:17

TAG:

#FiorentinaTorino

Condividi:

di

Le parole di Lorenzo Amoruso raccolte nel pre-partita di Fiorentina-Torino in un match fondamentale per la corsa salvezza dei viola+

Lorenzo Amoruso ha parlato all’interno del pre-partita di Fiorentina-Torino.
Ecco le parole dell’ex calciatore della Fiorentina raccolte dal Pentasport di Radio Bruno:

Stasera devi cercare di cancellare quelle ombre che hai avuto sulle squadre che sulla carta ti erano inferiori vedi Lecce, Cagliari e Verona. Col Torino devi essere squadra, devi essere cinico e cattivo.
Il Torino è una squadra molto strana, ha fatto grandi partite e altre brutte e veramente brutte.
Sai che la partita se va per le lunghe loro perderanno un po’ di forza e un po’ di brillantezza. 
Il campo bagnato può essere una variabile importante, i tre punti oggi sono troppo importanti”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio