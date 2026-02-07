Amoruso: “Oggi i tre punti sono troppo importanti col Torino devi essere cinico e cattivo”

Lorenzo Amoruso ha parlato all’interno del pre-partita di Fiorentina-Torino.

Ecco le parole dell’ex calciatore della Fiorentina raccolte dal Pentasport di Radio Bruno:

“Stasera devi cercare di cancellare quelle ombre che hai avuto sulle squadre che sulla carta ti erano inferiori vedi Lecce, Cagliari e Verona. Col Torino devi essere squadra, devi essere cinico e cattivo.

Il Torino è una squadra molto strana, ha fatto grandi partite e altre brutte e veramente brutte.

Sai che la partita se va per le lunghe loro perderanno un po’ di forza e un po’ di brillantezza.

Il campo bagnato può essere una variabile importante, i tre punti oggi sono troppo importanti”.