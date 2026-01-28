28 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:20

Nazione: “Il Torino è pronto ad offrire alla Fiorentina 5 milioni più bonus per Ranieri”

Resta in bilico la posizione di Ranieri

Rimane in bilico la posizione di Ranieri. Il Torino è deciso a fare sul serio: 5 milioni più bonus, offerta non lontana dalla richiesta viola. Dovesse partire anche lui, i centrali da prendere sarebbero 2. Lo scrive La Nazione.

