Nazione: “Il Torino è pronto ad offrire alla Fiorentina 5 milioni più bonus per Ranieri”

Rimane in bilico la posizione di Ranieri. Il Torino è deciso a fare sul serio: 5 milioni più bonus, offerta non lontana dalla richiesta viola. Dovesse partire anche lui, i centrali da prendere sarebbero 2. Lo scrive La Nazione.
28 Gennaio · 09:00
Aggiornamento: 28 Gennaio 2026 · 09:00
